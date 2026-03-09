Jovanotti, successo dell'artista in Australia: la sua esibizione a Brisbane

È iniziato dall’altra parte del mondo il viaggio de L’Arca di Lorè: grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, dove Lorenzo ha presentato la sua musica portando sul palco anche un omaggio alla cultura e all’immaginario italiano.

Il WOMAD, storico festival internazionale d’arte fondato dal musicista rock inglese Peter Gabriel e dedicato all’incontro tra le culture musicali del mondo, si è confermato il contesto ideale per lo spirito de L’Arca di Lorè: un progetto che nasce proprio dall’idea di viaggio, scambio e contaminazione.

Sul palco con Lorenzo una formazione essenziale e affiatata: Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini, protagonisti di un set costruito sulle tracce più ritmiche del repertorio e su ampi spazi di improvvisazione. Un concerto energico e libero, accolto con entusiasmo dal pubblico australiano.

Dopo Australia, Africa ed Europa, il viaggio tra continenti e culture diverse de L’Arca di Lorè arriverà in Italia ad agosto con i Jova Summer Party, una serie di appuntamenti live che porteranno la festa e l’energia dell’Arca in sette località scelte, tutte al sud. Il gran finale sarà a Roma, con i due concerti-evento di Jova al Massimo: un doppio appuntamento conclusivo al Circo Massimo pensato come una grande celebrazione collettiva di musica, ritmo e libertà.