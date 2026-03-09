Iran, Metsola: "Gli attacchi nel Golfo sono ingiustificabili, cessino immediatamente"

“Gli eventi degli ultimi nove giorni hanno finalmente aperto una finestra di opportunità per il cambiamento, ma hanno anche messo in luce fino a che punto è disposto ad arrivare un regime disperato che si aggrappa ai resti del potere. Gli attacchi dell’Iran nel Golfo, compresi quelli nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, sono condannabili, ingiustificabili e devono cessare immediatamente. Così come ogni Stato membro deve sapere con certezza che resteremo uniti per affrontare qualsiasi minaccia”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue.