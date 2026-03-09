Germania, Merz e la sconfitta alle elezioni nel Baden-Württemberg: "Risultato amaro"

La Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica di Germania, ha perso le elezioni nel Baden-Württemberg, regione di oltre 11 milioni di abitanti nel sud-ovest del Paese che ospita, tra le altre aziende, le case automobilistiche Mercedes-Benz e Porsche. A vincere sono stati i Verdi, davanti a Cdu e AfD. “L’affluenza alle urne è stata molto alta, quasi il 70%. Ciononostante, non abbiamo vinto le elezioni. È un risultato amaro per noi”, ha detto il presidente del partito e cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa. “Ho parlato con i due leader di SPD. Siamo d’accordo sul fatto che questo risultato non avrà alcun impatto sulla coalizione qui a Berlino. Ora dovremo realizzare riforme sempre più sostanziali per uscire dalla difficile situazione economica in cui versa la Germania”, ha aggiunto Merz che in conclusione ha parlato della guerra in Medio Oriente. “L’Iran è il centro del terrorismo internazionale. Questo centro deve essere chiuso e gli americani e gli israeliani lo stanno facendo a modo loro”, ha affermato.