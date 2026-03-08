Noa, la cantante israeliana bloccata a Firenze canta in chiesa

“Angeli della pace, proteggete i miei cari. Anche se è una chiesa, ma i miei angeli sono con me ovunque. E ora, più che mai. Sereno e sereno sabato, presto ci abbracceremo”. Queste le parole della cantante israeliana Noa sul proprio profilo Facebook nel quale ha postato un video girato nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte a Firenze mentre canta una “bellissima canzone tradizionale dello Shabbat dal mio ‘esilio’ a Firenze”, scrive Noa. La cantante era a Firenze per il festival ‘Ri-imagine peace’.