Iran, fumo nero sul cielo di Beirut dopo un'esplosione mentre Israele continua ad attaccare

Fumo nero si è alzato all’orizzonte a seguito di un’esplosione su Beirut domenica mattina, mentre Israele continuava a lanciare attacchi. Il filmato catturato dall’Associated Press ha mostrato un’esplosione, con il fumo che si alzava sopra l’orizzonte. Israele ha rinnovato il suo attacco al Libano meridionale domenica mattina, prendendo di mira anche i comandanti del ramo libanese della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso “molte sorprese” per la prossima fase del conflitto. L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che “non permetterà ad elementi terroristici iraniani di stabilirsi nel territorio libanese”. Nessun ferito è stato immediatamente segnalato. Decine di migliaia di persone erano già fuggite dall’area in seguito all’avviso di evacuazione israeliano di tutti i sobborghi meridionali della città. Gli ultimi attacchi in Libano hanno fatto seguito a un attacco israeliano sabato contro un impianto di stoccaggio petrolifero a Teheran, che ha emesso colonne di fuoco che potevano essere viste nel video dell’Associated Press come un bagliore contro il cielo notturno.