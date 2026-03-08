8 marzo, la pioggia non ferma il corteo ‘Non una di meno’ a Roma

È partito da piazza Ugo La Malfa, nei pressi del Circo Massimo, il corteo romano di ‘Non una di meno’, il movimento transfemminista sceso in piazza in occasione dell’8 marzo. Sul camion in testa si legge ‘Disarmiamo il patriarcato’ e ‘La vergogna deve cambiare lato’, mentre sullo striscione di apertura ‘Rompiamo le righe. Corpi liberi da guerre e patriarcato’. Sono diverse migliaia le persone che stanno partecipando alla marea viola che ha invaso la capitale, in una lunga manifestazione che si concluderà in piazza Vittorio. Diversi i flash mob organizzati nel corso della manifestazione, tra cui quelli dei gruppi studenteschi e di quelli a supporto delle donne palestinesi