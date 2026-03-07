Milano, iraniani in piazza: "Usa e Israele stanno liberando 90 milioni di ostaggi"

Centinaia di persone si sono riunite oggi in Piazza Castello, a Milano, al presidio organizzato dall’associazione Iran-Italia a sostegno dell’intervento militare di Stati Uniti e Israele contro il regime degli ayatollah. In piazza bandiere storiche dell’Iran con i simboli dello Shah e cartelli di ringraziamento al presidente statunitense Donald Trump. “Senza questo intervento degli Stati Uniti, noi iraniani non riusciremmo a eliminare questi dittatori”, dice Ben a LaPresse. “A mani nude non possiamo rovesciare il regime, la sua parte armata è molto forte”, aggiunge Nasrin. Per Hessam Najafi si tratta di “un aiuto militare umanitario: il salvataggio di 90 milioni di ostaggi che vivono in Iran”.