Guerra in Medio Oriente, Finanza intensifica controlli su carburanti

La Guardia di Finanza ha rafforzato i controlli su tutta la filiera dei carburanti, in risposta ai recenti aumenti dei prezzi legati alla crisi in Medio Oriente, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’attività di vigilanza mira a verificare il rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicità dei prezzi e a monitorare l’andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici in tutte le fasi di commercializzazione. Saranno potenziati i controlli sul territorio per prevenire frodi, evasione fiscale, falsa classificazione dei carburanti e irregolarità nella tracciabilità dei prodotti. Il ministro Adolfo Urso segnala incrementi di pochi centesimi, inferiori ai recenti effetti dello scoppio della crisi ucraina, sottolineando che al momento non vi è reale carenza di prodotto sul mercato.