Catania, arrestato 47enne per rapina a un’anziana: l'aggressione e il furto della collana

(LaPresse) La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 47 anni, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica e con il via libera del G.I.P. del Tribunale di Catania. L’indagato è accusato, con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, del reato di rapina aggravata. L’ordinanza fa seguito alle indagini su un episodio avvenuto nel maggio dello scorso anno, quando l’uomo avrebbe rapinato un’anziana donna di 83 anni, strattonandola violentemente fino a farla cadere a terra e provocandole lesioni personali, per poi sottrarle una collana. Gli agenti della Squadra Mobile, Sezione Falchi, hanno raccolto elementi probatori attraverso l’analisi di numerosi impianti di videosorveglianza e la ricostruzione dei movimenti del sospettato, creando un quadro indiziario sufficiente a giustificare la misura cautelare. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in esecuzione dell’ordinanza.