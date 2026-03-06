Paralimpiadi, l'arrivo di Giorgia Meloni e il saluto con Sergio Mattarella

Ha preso il via all’Arena di Verona la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. In tribuna è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nelle immagini l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha salutato il Capo dello Stato e il numero uno del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. Lo spettacolo è iniziato con un rullo di tamburi cadenzato dalla batterista Elisa ‘Helly’ Mantin. Subito dopo ha iniziato a suonare Stewart Copeland, celebre batterista e icona dei Police, e Cornel Hrisca-Munn, batterista con disabilità. Tre batteristi chiamati a diffondere l’energia paralimpica dall’Arena al mondo intero.