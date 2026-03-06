Iran, atterrati a Orio al Serio alcuni passeggeri bloccati su nave MSC Euribia

Sono atterrati all’aeroporto di Orio al Serio alcuni dei passeggeri della MSC Euribia, la nave da crociera bloccata nel porto di Dubai dopo l’escalation militare tra Usa, Israele e Iran. Il volo, con a bordo croceristi in prevalenza tedeschi, è atterrato alle 17.22. Una parte dei passeggeri è salita su autobus diretta a Monaco di Baviera, da dove proseguiranno verso le rispettive residenze; altri sono stati sistemati in hotel nella zona di Bergamo in attesa di ripartire domani. “C’è stata molta paura, ci hanno trattato bene, meglio del bene, solo che adesso basta, non voglio sentire più di bombe, non voglio sentire più niente, voglio andare a casa e basta”, ha dichiarato Bruno, italiano residente in Germania. Luna, originaria di una città vicino a Mannheim, ha raccontato: “Un’esperienza molto brutta ma ora siamo arrivati a Bergamo, l’MSC ci ha prenotato un volo con scalo in Egitto. Ora dobbiamo andare in bus a Monaco e poi vedremo come tornare a casa. Siamo tutti felici di aver finito di vedere missili passare. Ogni bomba che cadeva era una grande palla di fuoco. Quando un missile passava sopra la nave prendevo la testa tra le mani e pregavo che non ci colpisse”. Calogero, siciliano residente in Germania, era sulla MSC Euribia per una breve vacanza: “C’era da mangiare, musica, si sono occupati bene di noi. Siamo arrivati nel Golfo il 28 e subito dopo due o tre ore è arrivato l’allarme, ci hanno detto che la crociera era stata annullata”, ha spiegato.