David Rossi, 'Le Iene' mostrano la ricostruzione 3D della morte del manager

‘Le Iene’ mostrano in esclusiva la ricostruzione tridimensionale, realizzata dalla commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sulla morte di David Rossi, che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta, ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l’analisi del medico legale Robbi Manghi. Lo scenario più credibile è che “David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere”. Il manager di Monte dei Paschi di Siena precipitò dalla finestra della sede centrale della banca il 6 marzo 2013. La magistratura aveva archiviato per due volte il caso come suicidio. Tuttavia, la Commissione parlamentare d’inchiesta parla di alcune lesioni al volto ritenute incompatibili con la dinamica della caduta. I consulenti Manghi e Gregori hanno infatti dichiarato che “quelle lesioni necessitano di un atto di forza”, specificando che sono state “causate da una pressione esterna sui fili antipiccione”, indicando quindi con precisione la loro origine: il davanzale della finestra di David Rossi. Nella ricostruzione, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e ambientata nell’ufficio del manager, si vede David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone. A un certo punto uno dei due si alza e lo aggredisce: prima lo afferra per un braccio e glielo torce, provocando un’iperestensione del gomito e la frattura del capitello radiale del braccio sinistro. Questa lesione è stata individuata per la prima volta dopo 13 anni dalla perizia del medico legale Manghi. Nelle immagini si osserva inoltre come la fede indossata dall’aggressore possa aver lasciato le tracce d’oro rinvenute sul polso e sulla cassa dell’orologio del manager senese, rimaste finora senza spiegazione. Successivamente l’aggressore spinge Rossi verso la finestra, facendo sì che il suo volto urti contro il filo metallico antipiccione presente sul davanzale. L’impatto provoca escoriazioni allineate su labbra, naso e fronte, oltre a un’ulteriore ferita sulla tempia destra, causata dalla molla metallica che fissa il filo antipiccione al muro.