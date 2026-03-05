Vino falso DOP e IGP, sequestrati 2,5 milioni di litri

Nel corso del 2024 l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per contrastare le frodi nel comparto vitivinicolo. L’attività si è basata su un’analisi congiunta dei dati per individuare criticità lungo l’intera filiera, dalla raccolta all’imbottigliamento. I controlli hanno riguardato in particolare l’illecita commercializzazione di vini dichiarati DOP e IGP e l’uso di uve e mosti non conformi ai disciplinari. Le verifiche, svolte su tutto il territorio nazionale, hanno portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato per un valore superiore a 4 milioni di euro. Segnalati 24 soggetti alle autorità amministrative e contestate 59 violazioni, con sanzioni per oltre 410 mila euro. Accertate inoltre irregolarità fiscali e sul lavoro, con IVA non versata per circa 800 mila euro.