Reggio Calabria, discarica clandestina in Piana Gioia Tauro: 15 denunce e sequestri

Un burrone naturale trasformato nel tempo in una discarica abusiva per rifiuti urbani, speciali e anche pericolosi è stato scoperto nella Piana di Gioia Tauro. L’operazione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di quindici persone e al sequestro di sedici veicoli utilizzati per il trasporto illecito dei materiali. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi guidata dal procuratore Emanuele Crescenti, sono state condotte dalla Compagnia di Taurianova con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Cittanova. L’attività investigativa, avviata nel novembre 2024, ha individuato in contrada “Piggra” di Taurianova un’area progressivamente trasformata in discarica a cielo aperto. Nel burrone sarebbero stati sversati detriti, scarti di lavorazione e rifiuti potenzialmente inquinanti. I militari hanno documentato una presunta attività sistematica di trasporto e abbandono dei rifiuti tramite appostamenti e accertamenti tecnici. Per i quindici indagati è scattata la denuncia per gestione e smaltimento illecito di rifiuti in concorso. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro dei mezzi e per uno degli indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.