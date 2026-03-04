Trapianto Napoli, legale famiglia ai funerali di Domenico: "Per noi nessuna responsabilità di Bolzano"

(LaPresse) “L’unica via d’uscita che hanno i responsabili è quella di chiedere approfondimenti su Bolzano. Ma per noi e, pare, anche per la Procura non si ravvisa nessuna responsabilità per Bolzano. Sulla vicenda del mancato cartello nei locali dove si trovava il frigorifero dove veniva conservato il ghiaccio nell’ospedale di Bolzano, parliamo di un avviso generico ma sul portellone del frigorifero c’è sempre stato. Quei locali sono poi esterni, mentre tutto ciò che dobbiamo capire è avvenuto nella saletta pre operatoria tra l’oss e la dottoressa Farina”. Lo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, a margine della cerimonia funebre al duomo di Nola. Il bambino è morto lo scorso lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato.