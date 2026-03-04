Trapianto Napoli, don Patriciello: "Chi ha sbagliato deve pagare"

(LaPresse) “Innanzi tutto chi ha sbagliato deve pagare. Vedere questa bara bianca davanti all’altare è una cosa terribile. Non è la prima volta che la malasanità fa volere qualcuno in cielo, che questo piccolo possa essere l’ultimo”. Sono le parole di don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde a Caivano, giunto a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Il sacerdote ha stretto in un abbraccio la mamma del bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato.