Iran, raid colpisce scuola a Minab: i funerali delle vittime trasmessi dalla tv di Stato

Una cerimonia funebre di massa si è svolta martedì in Iran per le 165 persone uccise, secondo quanto riferito dai media iraniani, in un attacco aereo che ha colpito sabato una scuola femminile nella città meridionale di Minab. La televisione di Stato iraniana ha mostrato migliaia di persone in strada: molti uomini sventolavano bandiere della Repubblica Islamica, separati dalle donne avvolte in chador neri e un corteo funebre con molte bare trasportate su un camion. I media statali iraniani hanno riferito che la scuola è stata colpita sabato da un attacco aereo che ha causato la morte di almeno 165 persone e il ferimento di altre decine. Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato di essere a conoscenza delle notizie relative all’attacco e che i funzionari stanno indagando. Un portavoce militare israeliano invece ha affermato domenica di non essere a conoscenza di alcun raid israeliano o statunitense nella zona.