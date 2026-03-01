Iran, in Australia gli iraniani festeggiano la morte di Khamenei

Gli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco contro l’Iran lanciato da Israele e Stati Uniti. La televisione di stato iraniana e il notiziario statale IRNA hanno annunciato la morte dell’86enne domenica mattina presto. Un gruppo di circa 200 persone che sventolavano le bandiere dell’Australia, degli Stati Uniti, di Israele e dell’antica Iran hanno cantato e ballato davanti all’ambasciata iraniana a Canberra.