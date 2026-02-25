Napoli, sequestrano un 86enne e rubano 25mila euro: il video della rapina

Due persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli per concorso nei reati di rapina e sequestro di persona. I due sono accusati di aver fatto parte della banda che rapinò e sequestrò lo scorso marzo, insieme ad altri due componenti già arrestati a settembre, un anziano professionista di 86 anni, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Le indagini sono state avviate il 19 marzo 2025, quando due individui travestiti da postini, dopo essere entrati in casa dell’anziano con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano lasciato il campo libero ad altri complici che erano entrati in casa dell’anziano legandolo con delle fascette in plastica, e portando via 25mila euro in contanti nascosti all’interno della cassaforte. Le indagini, svolte con intercettazioni, perquisizioni domiciliari e immagini delle telecamere installate in zona, nonché sulle testimonianze raccolte, hanno consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa ed esecutiva della rapina ai danni dell’86enne. Per i due arrestati l’11 settembre il tribunale di Napoli ha emesso ieri in giudizio abbreviato condanne per 7 e 11 anni di reclusione. Sono in corso indagini per l’identificazione degli altri complici.