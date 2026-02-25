Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

Nel cuore dell’Isola prende forma un’idea che va oltre gli scaffali e i libri: a Milano apre la prima Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura. Non un semplice spazio di consultazione, ma un laboratorio civico dove lo sport diventa chiave di lettura della società, terreno di dialogo e memoria condivisa. Il progetto parte già con basi solide: 2.173 volumi catalogati, frutto della generosità di autori, case editrici e cittadini. È una raccolta destinata a crescere, perché la biblioteca nasce con una vocazione partecipativa. Chiunque potrà donare testi dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori, contribuendo ad ampliare un patrimonio pensato per tutta la città. Ma l’ambizione non si ferma ai libri. L’obiettivo è costruire un luogo vivo, attraversato da incontri, proposte e iniziative promosse da associazioni e appassionati. Anche il sostegno economico è alla portata di tutti: con una tessera annuale di 10 euro, sottoscrivibile in sede, si può contribuire alle attività e allo sviluppo dello spazio. “L’obiettivo è anche far conoscere Gianni alle nuove generazioni la sua idea di mondo, il suo sguardo sulla letteratura, il suo sguardo sui viaggi, il suo sguardo sull’enogastronomia, il suo sguardo sui grandi campioni e anche sugli ultimi perché era molto caro a Gianni lo sguardo sugli ultimi, sia quelli in classifica che sugli ultimi in generale. Questo luogo sarà custodia di tutte queste storie”, ha sottolineato Paolo Maggioni, ideatore del progetto e volto di ‘La Domenica Sportiva’. “Credo che la cultura dello sport, una cultura dello sport autentica nel nostro paese ancora non ci sia, c’è certamente molto tifo, soprattutto quando parliamo degli sport più popolari come calcio. Gianni Mura ci insegna che tutti coloro che rincorrono, quelli che non vincono mai, hanno altrettante pari dignità”, ha aggiunto Gianfelice Facchetti, figlio dello storico capitano dell’Inter.