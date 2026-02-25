Camorra, favori a clan e truffe in ospedale Napoli, 4 misure cautelari

Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e professionisti compiacenti per truffe assicurative. È quanto emerso da un’indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 4 persone. Fra gli indagati un avvocato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare è emerso che il clan, mediante minacce ed estorsioni ai danni dei dirigenti della struttura sanitaria, rapporti collusivi con pubblici ufficiali e intestazioni fittizie, avrebbe gestito di fatto i servizi di bar e buvette, nonché i distributori automatici di snack e bevande presenti all’interno del nosocomio.