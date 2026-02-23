Ucraina, attentato nella notte a Leopoli: morta poliziotta, 24 feriti

Una poliziotta di 23 anni è morta e altre 24 persone sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute nella notte nel centro di Leopoli, in Ucraina. Le deflagrazioni si sono verificate dopo l’arrivo di una pattuglia intervenuta per una segnalazione di effrazione in un negozio, e una seconda esplosione ha colpito un’ulteriore unità giunta sul posto. Il sindaco ha definito l’episodio un attacco terroristico e la procura ha aperto un’indagine in tal senso. Anche il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di “attentato terroristico” e annunciato l’arresto di un sospettato. L’edificio in cui è avvenuta l’esplosione ospitava negozi e non abitazioni. Le autorità hanno assicurato che sono state messe a disposizione tutte le risorse necessarie.