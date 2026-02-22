Assisi, le ossa di San Francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storia

Le ossa di San Francesco d’Assisi, il frate medievale che ha ispirato Papa Francesco e generazioni di cristiani prima di lui, saranno esposte al pubblico per la prima volta, dando alla sua città natale, situata su una collina in Umbria, un motivo in più per accogliere i pellegrini. Un piccolo esercito di 400 volontari è stato reclutato per accompagnarli attraverso le strade acciottolate della città medievale e nella Basilica inferiore di San Francesco per vedere le ossa, conservate in una teca di vetro antiproiettile. Assisi è una delle mete di pellegrinaggio cristiano più popolari al mondo, situata su una collina nella campagna umbra e costruita con una pietra calcarea dai riflessi rosati che le conferisce un bagliore unico, soprattutto al tramonto. Milioni di pellegrini affollano questo luogo ogni anno grazie alla presenza della tomba di San Francesco e alla spettacolare basilica, decorata con gli affreschi di Giotto che illustrano la vita del santo, che sorge sopra di essa.