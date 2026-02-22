Abruzzo, 4 escursionisti bloccati sulla Maiella: il salvataggio in elicottero

Quattro escursionisti romani sono rimasti bloccati ieri sulla Maiella, Monte Cavallo e Sella Acquaviva, e sono stati tratti in salvo, solo attorno alle 22:30, dopo un articolato intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con l’Aeronautica Militare. I ragazzi, due nati nel 2003 e due nel 2004, si trovavano in difficoltà in un tratto montano innevato e esposto. Una prima squadra di tecnici del Soccorso Alpino ha raggiunto il gruppo a piedi, mentre una seconda squadra, con medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ha fornito assistenza sanitaria avanzata sul posto. Data la complessità dell’intervento e la necessità di evacuazione rapida, è stato richiesto il supporto del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, che ha inviato un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare. I quattro escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre via terra; uno presentava un principio di congelamento alle gambe. Dopo la stabilizzazione, sono stati evacuati con l’elicottero e trasferiti presso l’ospedale di Chieti per accertamenti e cure.