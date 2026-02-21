Roma, Bersani: "Spin Time? Non si permettano di toccarlo finché non sgomberano CasaPound"

“Finché non sgomberate CasaPound, non permettetevi di venirmi a disturbare dove vado io. È veramente incredibile paragonare situazioni che non c’entrano nulla”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani nel centro sociale Spin Time di Roma ospite di “Compagno è il mondo”. “È vero, ci sono delle complicazioni”, prosegue Bersani, “ma anche qui a Roma si sono sperimentate delle soluzioni. Con la buona volontà di tutti, mettendosi di buzzo buono e con un po’ di fantasia, credo si possa trovare una soluzione”.