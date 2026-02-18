Usa, valanga nel nord della California: 10 dispersi

Sei sciatori fuoripista sono stati ritrovati vivi e altre dieci persone risultano ancora disperse dopo una valanga nel nord della California durante la tempesta invernale che sta attraversando lo Stato. Le squadre di ricerca e soccorso sono state inviate nell’area di Castle Peak, a nord-ovest del Lago Tahoe, dopo una segnalazione. In questi giorni la California è colpita da una forte tempesta invernale accompagnata da pericolosi temporali, forti venti e abbondanti nevicate nelle zone montuose. Il gruppo, composto da 12 sciatori e 4 guide, era all’ultimo giorno di una gita di tre giorni di sci fuoripista. Aveva trascorso due notti in rifugi durante un’escursione che richiedeva di attraversare “terreni montuosi accidentati” con gli sci da alpinismo per un massimo di 6,4 chilometri e di portare con sé tutto il cibo e le provviste. Il capitano Russell Greene, sceriffo della Contea di Nevada, ha detto che le autorità sono state informate della valanga dalla compagnia di sci che ha portato il gruppo a Castle Peak e dai segnali di emergenza che gli sciatori portavano con sé. Gli escursionisti dispersi sono in contatto con le autorità attraverso i loro segnali di emergenza, che possono inviare messaggi di testo. “Stanno facendo del loro meglio. Si sono rifugiati in una zona, hanno costruito un riparo di fortuna con un telo e stanno facendo tutto il possibile per sopravvivere e attendere i soccorsi”, ha detto Greene. Ha aggiunto che le squadre di soccorso si stanno avvicinando con cautela al gruppo perché il pericolo di provocare altre valanghe rimane elevato.