Brasile, al Carnevale di Rio de Janeiro ballano in maschera anche i cani

(LaPresse) Decine di cani in maschera a Rio de Janeiro in occasione del Carnevale. La parata organizzata dai proprietari per sensibilizzare sul tema della crudeltà nei confronti degli animali domestici. I cani hanno scodinzolato al ritmo della musica samba, hanno mangiato una deliziosa colazione da diverse ciotole e hanno stretto nuove amicizie al cosiddetto ‘Blocao‘, un evento tradizionale durante la più grande festa del Brasile. I partecipanti alla festa hanno sventolato nastri bianchi e cantato una canzone in omaggio a Orelha, un cane ucciso nel sud del Brasile a gennaio in un caso che ha suscitato indignazione a livello nazionale.