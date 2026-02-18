Milano-Cortina, Lollobrigida e la prima volta sui pattini: “Il ghiaccio nel mio destino”

Francesca Lollobrigida, bicampionessa olimpica nel pattinaggio di velocità sui 3mila e nei 5mila metri, sorride e chiude gli occhi per provare ad andare indietro nel tempo e nei ricordi. “Mi ricordo la strada per salire a Baselga di Pinè – in provincia di Trento – che non finiva più. Non avevamo le cose pesanti, mi ero portata il body che usavo per i pattini a rotelle e faceva freddissimo. La pista di Baselga apre solitamente i primi di novembre, quando c’è il raduno della Nazionale per la Coppa del Mondo. Ho pattinato la prima volta la sera e il giorno dopo ero attaccata ai ragazzi della Nazionale, ho preso parte agli allenamenti della squadra. Posso solo chiamarlo destino”. Francesca Lollobrigida racconta anche del rapporto con il padre allenatore, Maurizio, una figura fondamentale nella sua vita umana e professionale. “Cosa posso dire a mio padre? Se esistesse una parola sopra all’ennesima potenza del ‘grazie’, gli direi quella. Perché ha sempre sognato per primo quello di cui ero capace, anche se io non me ne rendevo conto. La bellezza del rapporto con mio padre allenatore è che quando tornavo a casa con mia sorella non si parlava di pattinaggio, ma della scuola e dei compiti. In pista si parlava di sport e pattinaggio. Quello che mi ha permesso di avere un rapporto longevo con mio padre allenatore è che mi ha sempre detto ‘divertiti, sorridi’, non me l’ha mai fatta vivere come un peso anche nei momenti bui. L’amore per lo sport racchiude il segreto di tutto”.