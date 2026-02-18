Iran, nave da guerra russa nel porto di Bandar Abbas per manovre congiunte con Teheran

La Marina russa ha diffuso un video che mostra una delle sue navi da guerra attraccare nel porto iraniano di Bandar Abbas in vista di un’esercitazione congiunta con l’esercito della Repubblica Islamica. “La corvetta Stoikiy della Flotta del Baltico e la fregata Alvand, la corvetta Shahid Sayed Shirazi e la motovedetta Neyzeh della Marina iraniana hanno condotto l’esercitazione navale Passex nel Golfo di Oman”, ha dichiarato il servizio stampa della Flotta del Baltico. L’Iran martedì ha fatto sapere di aver temporaneamente chiuso alcune parti dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo, per un’esercitazione militare e un test missilistico. Lo stretto passaggio che collega il Golfo Persico al resto del mondo è la via di transito per un quinto delle forniture mondiali di petrolio. Le manovre avvengono in un momento di tensione tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, sebbene i due paesi abbiano aperto colloqui sul programma nucleare di Teheran.