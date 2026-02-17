Ucraina, Parolin: "Da Italia e Vaticano pessimismo su progressi di pace"

Il Vaticano e l’Italia sono pessimisti in merito ai progressi nei negoziati tra Ucraina e Russia. “C’è parecchio pessimismo da entrambe le parti. Non ci sembra ci siano progressi reali per quanto riguarda la pace”, ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a Roma per la cerimonia del 97° anniversario dei patti lateranensi tra Italia e Vaticano. All’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Parolin ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. “È tragico che dopo quattro anni ci si ritrovi ancora a questo punto. Si spera che questi dialoghi possano produrre qualche progresso. Ma non ci sono molte speranze o molte attese”, ha aggiunto il cardinale.