Meloni a Niscemi, sopralluogo nella zona rossa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry a partire da Niscemi, dove era già stata lo scorso 28 gennaio. La premier sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa dove si è verificata la frana e ha anche ha visitato il posto dove è stata posizionata la croce in pietra di Niscemi, il cui recupero è stato perfezionato ieri. Meloni ha poi preso parte a una riunione operativa insieme al capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano.