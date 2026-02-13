Parigi, armato di coltello aggredisce la polizia sotto l'Arco di Trionfo

Venerdì, durante una cerimonia sotto l’Arco di Trionfo a Parigi, un uomo armato di coltello ha cercato di aggredire la polizia ed è stato ferito da un agente, secondo quanto riferito dalle autorità. Secondo un funzionario della polizia di Parigi, l’aggressore ha preso di mira un agente che stava garantendo la sicurezza durante una cerimonia per la riaccensione della fiamma eterna in onore del milite ignoto presso il monumento risalente all’epoca napoleonica. Un altro agente ha sparato all’aggressore, che è morto dopo il ricovero in ospedale. Nessun passante o agente di polizia è rimasto ferito nell’incidente.