Parigi, con un coltello minaccia gli agenti all’Arco di trionfo: arrestato, si indaga per terrorismo

L’uomo che ha minacciato con un coltello un agente all’Arco di Trionfo a Parigi è morto per le ferite riportate, dopo che un altro agente presente sul posto ha aperto il fuoco contro di lui. “Il sospettato è morto a causa delle ferite riportate”, ha annunciato la procura nazionale antiterrorismo francese intorno alle 21. “Gli eventi hanno avuto luogo durante la preparazione della cerimonia per riaccendere la fiamma”, ha affermato il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, che oggi si trovava a Tolone. “Il sospettato ha tentato di aggredire i soldati della gendarmeria con un’arma da taglio, compresi i membri della banda della gendarmeria che si stavano preparando per la cerimonia”, ha aggiunto. Lo riporta l’emittente Bfmtv.

L’aggressore era in carcere per radicalizzazione

L’uomo che ha minacciato con un coltello un agente all’Arco di Trionfo a Parigi era detenuto fino allo scorso dicembre in un’unità di prevenzione della radicalizzazione e veniva monitorato per la radicalizzazione. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv da una fonte vicina alle indagini. L’uomo era stato anche sottoposto a una misura di controllo e sorveglianza amministrativa individuale (Micas), una misura di polizia amministrativa volta a prevenire atti legati al terrorismo.

Nel 2012 accoltellò due agenti a Bruxelles

L’uomo che ha minacciato con un coltello un agente all’Arco di Trionfo a Parigi sarebbe il 48enne Brahim B. che, secondo quanto ricostruisce Le Parisien, accoltellò due agenti di polizia a Bruxelles, in Belgio, l’8 giugno 2012 per “punire”, secondo le sue dichiarazioni all’epoca, il Paese per aver introdotto il divieto di indossare il burqa. Nel 2013 era stato condannato a 17 anni di carcere.