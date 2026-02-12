Olimpiadi 2026, Heraskevych: "Ero pronto a gareggiare e mi è stato negato"

“Avevo questa speranza di gareggiare oggi, ho pensato che avrei gareggiato oggi, quindi ero pronto. Ho anche avuto il tempo di preparare la mia slitta, quindi era tutto pronto, pronto per partire, ma mi è stato negato “ Così L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, squalificato dai Giochi di Milano-Cortina dopo aver rifiutato l’ultima richiesta del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso da quello che onora gli atleti caduti nella guerra con la Russia, incontrando i giornalisti durante una conferenza stampa al consolato generale ucraino di Milano. “Qual è il mio sentimento principale in questo momento? Allora, prima di tutto, ho molta fame. In secondo luogo, sono piuttosto stanco. In terzo luogo, le mie scarpe sono piuttosto sporche perché c’era molto fango a Cortina oggi, specialmente sulla pista di slittino , anche perché non so dire cosa avrei violato. Ho potuto usare questo casco in ogni allenamento ufficiale? Sì. Quindi cosa ho violato, non lo so. Tecnicamente, questo casco andava bene “, ha proseguito l’atleta