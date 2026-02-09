Argentina, più di 1800 persone tentano di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo

(LaPresse) Centinaia di persone si sono riunite sulle rive del lago Mar Chiquita in Argentina per tentare di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo. L’evento, organizzato nell’ambito della seconda edizione del “Festival de la Planchita” a Miramar, mirava a riunire più di 1.941 partecipanti per superare l’attuale record stabilito nel 2017 al lago Epecuén, un’altra laguna salata in Argentina. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine, riunendo “solo” 1837 persone. Le immagini della catena umana ripresa dall’alto sono, in ogni caso, molto suggestive.