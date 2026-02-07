Spagna, la tempesta Leonardo non rallenta la sua corsa: le immagini della devastazione

La tempesta Leonardo ha continuato a imperversare sulla penisola iberica, provocando inondazioni ed esondazioni, mentre migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case in Spagna e Portogallo. Nella regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna, circa 7.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Venerdì la polizia spagnola ha dichiarato di aver trovato un corpo a 1.000 metri di distanza dal luogo in cui mercoledì era scomparsa una donna, caduta in un fiume nella provincia di Malaga mentre cercava di salvare il suo cane.