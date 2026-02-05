Ucraina, Zelensky: "La guerra deve finire per davvero"

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato mercoledì che le squadre negoziali ucraine e russe hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri nel prossimo futuro. “La posizione dell’Ucraina è molto chiara: la guerra deve finire davvero. La Russia deve essere pronta a questo”, ha dichiarato nel suo consueto videomessaggio serale. Le parole arrivano nel giorno in cui gli emissari di Mosca e Kyiv si sono incontrati ad Abu Dhabi per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto.