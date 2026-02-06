Record d’asta: disegno di Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollari

(LaPresse) Un disegno di Michelangelo raffigurante un piede, grande appena cinque pollici, è stato venduto all’asta per 27,2 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record mondiale per l’artista rinascimentale italiano. La vendita, organizzata dalla casa d’aste Christie’s, ha superato il precedente primato di 24,3 milioni, raggiunto sempre da Christie’s a Parigi nel 2022. L’opera, intitolata “Studio per un piede della Sibilla Libica (recto); Studio di una gamba con ginocchio piegato (verso)”, è uno dei circa dieci disegni di Michelangelo conosciuti in mani private. Il bozzetto era parte della fase preparatoria per la realizzazione del piede destro della Sibilla Libica, una delle figure affrescate al soffitto della Cappella Sistina in Vaticano, simbolo dell’arte rinascimentale. La vendita ha registrato un’asta molto concitata: dopo circa 45 minuti di offerte, il disegno è stato aggiudicato a un prezzo quasi venti volte superiore alla stima iniziale, confermando l’eccezionale valore storico e artistico dell’opera.