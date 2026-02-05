Spagna, sorprendente trapianto di faccia da donatrice morta per eutanasia

Nel settembre dello scorso anno questa équipe chirurgica dell’ospedale Val d’Hebron di Barcelona ha eseguito un trapianto parziale di volto su una donna di nome Carme che stava lottando per sopravvivere. Durante una vacanza alle Isole Canarie era stata morsa da un insetto. Il morso si è infettato gravemente e nei mesi precedenti l’operazione Carme ha dovuto essere curata nel reparto di terapia intensiva. La malattia carnivora le ha distrutto metà del viso e ha colpito anche le sue mani. La distruzione del naso e della bocca significava che non poteva mangiare né respirare. L’équipe medica ha compreso specialisti in chirurgia plastica, anestesiologia, immunologia, psichiatria e trapianti presso l’ospedale Vall d’Hebron di Barcellona. Secondo i funzionari dell’ospedale, un centinaio di operatori sanitari sono stati coinvolti nell’operazione di trapianto di pelle, grasso, nervi, muscoli facciali e ossa. La donatrice, che soffriva di una condizione medica gravemente limitante, ha ottenuto l’eutanasia secondo la legge spagnola, dando in questo modo il via libera all’operazione per salvare la vita a Carme.