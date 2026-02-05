Siparietto Trinca-Golino alla presentazione di 'La Gioia': "Si è divertita a strapazzarmi"

“La gioia, per me è il potenziamento del tuo essere, in cui una situazione può darti la sensazione che sei tu, un po’ di più. Ha a che vedere con te stesso e con la maniera di percepire quello che ti sta succedendo. Di accoglierlo, di vederlo e di gioire nell’altro, non solo in quanto essere umano, ma tutto il resto. Quel momento in cui siamo aperti, senza sovrastrutture e ci fanno sentire belli, più belli di noi, perché riusciamo a gioire della bellezza degli altri, di un luogo, di un testo. Insomma, la gioia ha sempre a che vedere con qualcosa che riguarda l’esterno e che riesci tu, in quel momento, a rendere tuo”. Così Valeria Golino, in occasione dell’anteprima stampa a Roma del film ‘La Gioia’, diretto da Nicolangelo Gelormini e distribuito da Vision Distribution, un noir su una relazione pericolosa tra una professoressa di francese e un ragazzo adolescente che finisce in tragedia. “Ogni volta che guardavo Saul (Nanni, ndr) mentre giravamo provavo gioia – continua quindi l’attrice – così come per me guardare Jasmine (Trinca, ndr), ogni volta che la guardo provo gioia”, facendo riferimento agli altri due protagonisti del film. Le fa eco la stessa Trinca: “Mi sono molto divertita di poter finalmente essere in scena con Valeria Golino, con questa gerarchia differente, in cui non era più la mia regista, ma era la gerarchia del corpo. Io sono due volte Valeria Golino, quindi in scena potevo prendermi tutta la libertà che volevo, per metterla sotto”. “Non è solo due volte, è fortissima – aggiunge divertita Golino – mi prende e mi lancia”. “Insomma, sono molto felice di aver fatto…” conclude Trinca, prima che Golino la interrompesse suggerendo “aver fatto a botte e di poter finalmente strapazzarmi”, tra le risate di tutti i presenti.