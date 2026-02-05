Olimpiadi 2026, il vicepresidente Usa Vance atterrato a Malpensa

(LaPresse) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina in programma domani, il vicepresidente guiderà una delegazione statunitense che include la moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance a Malpensa, e l’ambasciatore Fertitta. Faranno parte della delegazione anche alcuni ex medagliati olimpici, tra cui le sorelle giocatrici di hockey Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, il pattinatore di velocità Apolo Ohno e il pattinatore artistico Evan Lysacek.