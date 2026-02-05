Olimpiadi 2026, Cortina aspetta i Giochi: "Lavori in ritardo ma l'atmosfera è pazzesca"

(LaPresse) Cresce l’attesa per l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. La neve ha imbiancato la località sciistica con residenti e turisti che aspettano la cerimonia inaugurale in programma il 6 febbraio e il via alle gare. “Spero che questa sia un’occasione unica per l’Italia per mostrare i luoghi che abbiamo e ciò che siamo in grado di fare”, spiega una turisti mentre alcuni residenti sono preoccupati per il ritardo dei lavori: “Siamo ancora con tutti i cantieri aperti”, dice un negoziante.