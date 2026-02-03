Vannacci lascia la Lega, Salvini posta un vecchio video del generale sui social

(LaPresse) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto con un lungo messaggio pubblico dopo l’addio di Roberto Vannacci al partito, chiarendo le ragioni della rottura e rivendicando i valori fondanti della comunità leghista. Il vicepremier ha spiegato che l’obiettivo iniziale era quello di costruire un percorso condiviso, fatto di battaglie comuni e impegno reciproco, sottolineando come da parte sua e di molti altri non sia mai mancata la disponibilità. Tuttavia, ha precisato che far parte di un partito non significa solo ricevere visibilità, incarichi o candidature, ma comporta soprattutto lavoro, sacrificio, spirito di costruzione e lealtà. Secondo il leader del Carroccio, negli ultimi mesi il clima interno è stato segnato da polemiche, tensioni e problemi, oltre da segnali che lasciavano intravedere la nascita di nuovi partiti o associazioni e da attacchi rivolti a chi vive e sostiene la Lega da anni. Nel suo intervento, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha infine richiamato il valore di parole come onore, disciplina e lealtà, affermando che hanno un significato preciso, in particolare per chi ha indossato una divisa, in un chiaro riferimento al passato militare di Vannacci.