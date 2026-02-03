Ucraina, Rutte e Zelensky a Kiev onorano i soldati caduti

Il segretario generale della NATO Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno onorato i soldati caduti a Kiev mentre l’alleanza militare ha promesso sostegno continuo all’Ucraina. Hanno posizionato le candele e tenuto un momento di silenzio presso il Memoriale popolare della memoria nazionale, un luogo di ricordo spontaneo dove le persone lasciano bandiere, ritratti e candele in onore dei caduti. “Il nostro dovere è preservare la memoria dei nostri eroi caduti”, ha scritto Zelenskyj su Telegram. La visita di Rutte a Kiev arriva un giorno prima che Russia e Ucraina partecipassero ai colloqui mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sulla fine della guerra totale, che la Russia ha lanciato quasi quattro anni fa.