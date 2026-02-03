Petardo contro il portiere della Cremonese, arrestato ultras dell'Inter: il video

E’ stato arrestato dalla Digos di Milano un ultras dell’Inter che domenica a Cremona avrebbe lanciato il petardo che ha stordito il portiere dei grigio-rossi, Emil Audero. Si tratta di un 19enne vicino al gruppo del tifo organizzato dei Viking guidato da Nino Ceccarelli, il capo del direttivo della curva Nord di San Siro. Il giovane, che in trasferta avrebbe lanciato una bomba carta contro il giocatore, è stato iscritto sul registro degli indagati dal pm di turno a Milano, Francesco Cajani, ma non sono ancora chiare le ipotesi di reato. Si trova in carcere a San Vittore dove è prevista per domani mattina l’udienza di convalida dell’arresto.