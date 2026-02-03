Medioriente, Albanese: "Manifestazioni Torino? Rimaniamo su Palestina"

“Mi sembra una generalizzazione molto pericolosa, ma vi consiglio di chiedere al ministro Piantedosi spiegazioni di ciò che dice, non posso renderne atto io”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, rispondendo a margine di una conferenza stampa alla Camera a chi le chiedeva delle parole del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha parlato di “squadristi rossi” alle manifestazioni a Torino. “Se ho detto che chi manifesta per i centri sociali manifesta anche per Gaza? Sintesi abbastanza brutale di quello che ho detto”, risponde ancora la relatrice. “Quello che ho detto è che per la prima volta ci si rende conto che quella cosa che gli studiosi o anche Nelson Mandela dicevano: l’ingiustizia in un posto è un’ingiustizia che si riflette anche da altre parti”. Per Albanese “si sta vedendo che c’è un sistema che non permette di intervenire su questioni che riguardano la Palestina all’interno del nostro stesso stato”. “Nelle manifestazioni confluisce poi di tutto – continua ancora Albanese – dal G8 ad oggi lo sappiamo che ci sono poi infiltrazioni all’interno delle manifestazioni. Questo non sta a me dirlo, né analizzarlo”. “Vi chiedo, nell’ambito di questo incontro: io non vengo qui a raccontarvi le storielle tristi del popolo palestinese, ma di responsabilità legali. Vi chiedo, se è possibile, di rimanere nell’ambito della Palestina, perché è quello di cui mi occupo”, ha quindi concluso.