Lega, Siri: "Vannacci non si è collegato, militanti traditi"

Roberto Vannacci “ha ufficializzato lui l’addio. Salvini ha preso atto di una decisione unilaterale. Tradimento è un’espressione usata da qualche militante, ma non è stata usata oggi al federale. Ha fatto una comunicazione al segretario ma non si è collegato. Ha fatto questo partito Fururo Nazionale, il problema del futuro è che è un tempo che l’uomo non vive mai. Vannacci ha fatto una adesione a un manifesto politico, è venuto a Pontida e ha dichiarato che sarebbe stato leale al patto con la Lega, mi pare che i fatti dimostrino che non è stato. Alcuni militanti della Lega lo vivono come un tradimento. Le posizioni non le ha assunte con Vannacci, ma ha sempre tenuto le sue posizioni indipendentemente da Vannacci e da chiunque altro”. Così Armado Siri, responsabile dei territori per la Lega, al termine del consiglio federale. A chi gli chiedeva se ci fosse timore di perdere pezzi del patito Siri ha risposto: “In realtà vedo il contrario”. Siri ha poi concluso dicendo che non sono stati nominati nuovi vice segretari in sostituzione di Vannacci.