Lavoro, la Uilp chiede di “Istituire un servizio civile per gli anziani”

Pensionati e lavoro. È il tema al centro di un convegno che si è svolto questa mattina a Roma promosso dalla Uil-Pensionati: “Il servizio civile volontario è un’attività che volontariamente viene scelta dalle persone over 65″, spiega Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, “un’attività per mettere in sicurezza il patrimonio pubblico, per mettere in sicurezza l’ambiente, per poter dare attenzione alle persone più fragili e alle persone con disabilità, ma anche ai più piccoli. Sia un modo nobile – sottolinea – per continuare a partecipare al benessere e alla crescita di questa nazione”.

“Il tema che oggi vorremmo affrontare non è soltanto il fatto che le pensioni non bastino o che magari si arrivi con grande ritardo alla pensione, ma alla loro condizione da pensionati”, chiarisce il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. “La vita si allunga, l’età pensionabile anche, e per fortuna le condizioni di vita migliorano. Come poter coinvolgere nella nostra vita, anche sociale, tante persone che hanno finito di lavorare è un tema per noi oggi molto importante, perché se ne parla poco”.

“Oggi”, ribadisce Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil-Pensionati, “è una giornata importante perché se riusciamo a portare a casa una legge sui pensionati attivi, supereremo quelle difficoltà che abbiamo avuto con i nostri pensionati. I pensionati non devono stare a casa a fare lavoro nero o continuare con i lavori pericolosi che fanno in edilizia, perché un pensionato a 78 anni non può salire ancora sull’impalcatura. Noi – aggiunge – dobbiamo fare in modo invece che possa fare qualcosa che gli piace”.

“L’obiettivo”, chiarisce Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, “è dare una cornice normativa a questo tipo di richiesta attraverso una proposta di legge che mettiamo a disposizione del Parlamento e che ha avuto il supporto nella fase di redazione della Uil-Pensionati, ma anche di tante altre realtà che hanno inteso partecipare a questa sfida, a questa scommessa”.

“Nella legge, che sostanzialmente riguarda tutti i pensionati attivi”, spiega invece Andrea de Maria, deputato del Pd, “sono indicati una serie di requisiti, come ad esempio il non avere precedenti penali. Insomma, ci sono requisiti sulle caratteristiche che spesso sono presenti in questo tipo di proposte di legge. C’è quindi una legge nazionale che istituisce questo servizio civile, istituisce un albo, ci saranno tutte le persone che possono svolgere questo tipo di funzione e poi però – avverte de Maria – noi puntiamo moltissimo sulla rete delle regioni, degli enti locali, dei comuni o delle aziende pubbliche, delle realtà associative che indichiamo nel testo di legge per avvalersi di questa opportunità”.