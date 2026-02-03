Claudio Lippi apre profilo social: "Sono vivo e non in terapia intensiva"

(LaPresse) – “Eccomi: sono vivo e non sono in terapia intensiva. Sono qui per ringraziarvi se vorrete seguirmi. Il profilo è nuovo e lo devo all’insistenza e al supporto di mia figlia Federica”. Lo ha detto Claudio Lippi in un video su Instagram dove apre un profilo ufficiale “per stare più vicini”. “Ho una lunga storia da raccontarvi, ma cercherò di diluire”, aggiunge scusandosi per “qualche residuo di calo di voce”. Lippi racconta di aver deciso di seguire il suggerimento di sua figlia perchè nonostante sia lontano dalla realtà dei social ha “accettato perché dopo 21 anni di silenzio che vi racconterò… perché ne ho da dire…è un modo per riprendere il rapporto con il pubblico, che per me è vita; non mi interessa l’età, lo stato sociale, mi interessano le persone. E prosegue: “Sono tempi in cui si inventano le cose più che dire la verità ma per me è essenziale. Il mio credo sono il rispetto e la dignità, non voglio fare la vittima ma dirvi solamente ‘ci sono’, se avete domande e curiosità e sulla tv che frequento da 60 anni”.