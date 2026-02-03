Bad Bunny vince il Grammy 2026: orgoglio a Porto Rico per l’album dell’anno

Orgoglio e celebrazioni a Porto Rico dopo la vittoria di Bad Bunny ai Grammy Awards 2026, dove l’artista ha conquistato il premio più ambito: album dell’anno. Un traguardo storico raggiunto grazie a “Debí Tirar Más Fotos”, che ha chiuso una serata destinata a entrare nella storia della musica. Si tratta infatti della prima volta che un album interamente in lingua spagnola ottiene questo riconoscimento. Un momento decisivo non solo per il musicista, ma anche per il territorio statunitense di Porto Rico, dove migliaia di persone — tra residenti e visitatori — hanno festeggiato il successo dell’artista. Bad Bunny entra così in una ristretta cerchia di vincitori latini del premio per l’album dell’anno, che comprende Santana, premiato nel 2000 con “Supernatural”, e Stan Getz insieme a João Gilberto nel 1965 con “Getz/Gilberto”.

Secondo diversi indicatori, “Debí Tirar Más Fotos” è stato l’album più ascoltato in streaming a livello globale nel 2025. Ma il suo valore va oltre i numeri: il disco è stato accolto come un successo anche sul piano artistico e culturale. L’opera si presenta come una vera e propria lettera d’amore a Porto Rico, capace di fondere le tradizioni folcloristiche locali — come la bomba, la plena, la salsa e la música jíbara — con generi contemporanei di respiro internazionale, tra cui reggaeton, trap e pop elettronico. Turisti, residenti e lavoratori dell’isola descrivono la musica di Bad Bunny come uno specchio dell’identità portoricana, uno strumento per raccontare le questioni sociali e una fonte di orgoglio non solo per Porto Rico, ma per l’intera comunità latina.